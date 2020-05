Michelangelo Pistoletto: un'accademia oltre l'accademia

L'accademia Unidee nasce dall’incontro della Fondazione Pistoletto con la formazione accademica. Il Manifesto Arte (1994) di Michelangelo Pistoletto informa una pratica educativa che pone l’arte come vero e proprio metodo di ricerca e attraverso il quale si può affrontare qualsiasi argomento, sia esso culturale, scientifico o economico.

Avevo incontrato questo approccio nella pedagogia anglosassone di quel famoso artista, curatore dei nuovi saperi e teorico dell’educazione che è Roy Ascott, per il quale, per oltre dieci anni, ho diretto il nodo italiano del PhD da lui fondato, ovvero il M-Node del Planetary Collegium.

L’arte non come mera disciplina di studio, ma come dispositivo di ricerca e di un pensare divergente che si contrappone al pensiero convergente (ovvero che risolve il problema utilizzando le condizioni poste dallo stesso problema). È quindi vista come meta-disciplina che informa tutte le altre quando si parla di ricerca e innovazione. Di fatto negli anni del mio lavoro e delle mie ricerche, da Fabrica (il centro di cultura di massa della Benetton degli anni 2000) alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ho sviluppato l’idea che la nascita del pensiero simbolico-manipolativo umano non sia tanto l’avvento della comunicazione astratta e dell’azione tecnica, bensì l’apparire dell’agire artistico.

È l’azione meravigliosa di alcuni Homo Sapiens che 35.000 anni fa dipingono delle grotte. È quello che Michelangelo esprime nel suo manifesto artistico Il Terzo paradiso (Marsilio, 2010), e che provo a illustrare nel mio saggio sull’immaginario della tecnica Fragile (Meltemi, 2020). Chi mi ha reso consapevole di questa unità di vedute è stato Paolo Naldini, il Direttore della Fondazione Pistoletto, in uno dei nostri primi incontri.

In questo senso l’arte è vista come origine del pensiero e dell’agire umano. E lo è in un senso molto più ampio di quello che comunemente si crede. Essa esorbita da sé stessa, e si pone all’origine del pensiero simbolico e tecnico. L’arte non come forma di studio ma come metodo di ricerca, che permette di affrontare problemi in maniera divergente dal classico approccio lineare che agisce dall’interno del problema stesso. Vista così l’arte, e l’immaginazione che ne deriva, diventa il centro dell’esperienza umana e di ogni sua espressione: letteraria, filosofica, scientifica, economica.

Una università di filosofia, certo, potrebbe formare seguendo altre maniere; attraverso l’analisi dei concetti, dei presupposti storici e linguistici, delle strutture e delle sovrastrutture che fondano l’idea stessa di fare e agire umano. Ma la pedagogia che propone questo modello tradizionale non avrebbe l’efficacia, non importa se persuasiva, ma senz’altro propositiva che ha la proposta dell’Accademia Unidee che, pur innestandosi nella tradizione dell’educazione formale occidentale, si basa su una ricerca interdisciplinare e originale sul fare arte, società ed economia tramite l’arte. Un’efficacia che l’Accademia Unidee trae direttamente dalla logica dell’arte contemporanea, vista come alter-ego della tecnica liberatosi progressivamente dal comune ceppo poietico produttivo. L’arte che sperimenta, prima di conoscere, e che procede senza un fine ultimo, un obiettivo previsto; l’arte che, come appunto la natura stessa, produce intelligibilità piuttosto che ricercarla e che manipola la materia per sprigionarne la potenzialità infinita. Soprattutto l’arte come modello di pensiero libero da un significato prescritto. Questa libertà mette in scena una tensione pedagogica, tutta reale, tra il nostro agire tecnico e il futuro, sempre già passato, che costruiamo. È una conoscenza non intenzionale poiché nella misura in cui la conoscenza diventa intenzionale fallisce il suo obiettivo; logica condivisa con l’idea di letteratura dopo la svolta modernista, in quanto un artista è sempre e comunque un autore e un narratore (la narratività è un altro punto della pedagogia di Accademia Unidee).

Da qui la proposta di un istituto di alta formazione che è oltre l’Accademia di Belle Arti: oltre perché è una concreta università di scienze applicate, oltre perché è una nuova accademia filosofica che utilizza il pensiero analogico e l’immaginazione, oltre perché è un istituto tecnico-metodologico, oltre perché è una scuola di economia e intrapresa incastonata nel cuore produttivo del made in Italy.

Essa unisce la ricerca alla didattica e per questo diciamo che è 'ispirata dal cambiamento’, definendola una 'challenge driven academy'.

Anche la scelta di dove far nascere l’Accademia Unidee risponde a una precisa logica formativa. Infatti essa è de-localizzata rispetto alle tradizionali accademie concentrate nelle grandi città capitali. L’accademia ha sede a Cittadellarte, in uno splendido complesso industriale di fine Ottocento, immerso in un paesaggio di rara bellezza, fatto di montagne, boschi e fiumi. I suoi spazi sono grandi, flessibili, luminosi, perfetti per vivere appieno un’esperienza di formazione unica al mondo. Questa scelta rappresenta una scommessa, si basa sull’idea di fare ricerca in un ambiente altamente creativogenico e studiare immersi nella natura, con tutta una serie di sport a disposizione secondo l’interpretazione moderna dell’antica massima di Giovenale mens sana in corpore sano. Infatti è stato dimostrato che vi è una stretta correlazione tra le capacità motorie e le capacità attentive e mnemoniche di una persona: nello specifico, le ricerche pubblicate nel Journal of Sport & Exercise Psychology hanno dimostrato che la forma fisica è associata positivamente ad indici neuroelettrici di attenzione e di lavoro della memoria. È anche dimostrato che gli studenti che sono fisicamente attivi presentano maggiore attenzione durante le lezioni rispetto a studenti eccessivamente sedentari.

Allo stesso tempo l’Accademia Unidee risiede dove ha avuto inizio la prima rivoluzione industriale italiana, nel XIX secolo, sede di grandi realtà industriali note a livello internazionale. Si trova ai margini settentrionali della pianura padana occidentale, nel cuore del MITO, ovvero dell’area metropolitana tra Milano e Torino, territorio dove si produce il maggior prodotto industriale, manifatturiero, agricolo a stretto contatto con un network di industrie e imprenditori di livello internazionale e globale.

Infine è situata in una città mediale, come scrive e teorizza Michele Cerruti But, giovane e brillante urbanista che sta dando il suo contributo al progetto (una precisa scelta anche questa, di avere in posizioni di responsabilità apicale giovani del mondo contemporaneo).

Secondo il ricercatore: “Gli standard domestici della densità urbana europea non sono affatto in grado di risolvere le necessità umane [...] e l’accesso allo spazio aperto e alla natura è impedito. Si invidia la “città diffusa”, si cerca un territorio intermedio tra la densità e le aree interne: dove poter abitare una condizione urbana e tuttavia godere di una più profonda libertà.”

E questo è proprio quello che si trova all’Accademia Unidee, che è in un contesto che unisce città e natura, dimensione locale e globale.

La volontà è di mettere al centro di un progetto formativo la trasformazione sociale, responsabile e sostenibile, con l'intenzione di fornire agli studenti solide basi per affrontare le scelte nella vita e, parallelamente, offrire ai docenti il contesto per agire da protagonisti nel cambiamento di paradigma del XXI secolo.